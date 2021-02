Najnowszy sondaż. Ponad 60 proc. Polaków popiera protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Podczas badania opinii Polaków SW Research zadało pytanie: "czy popiera Pani/Pan protesty przeciwko orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego ws. aborcji?"

Ponad połowa ankietowanych, bo 52,9 procent stwierdziło, że „popiera protesty chociaż w nich nie uczestniczy.” Dodatkowo 10,8 procent badanych popiera te protesty oraz w nich uczestniczy.

Tym samym 63,7 procent Polaków popiera protesty przeciwko wyrokowi TK w sprawie aborcji.

Natomiast 24 procent pytanych odpowiedziało, że nie popiera tych protestów.

- Częściej poparcie dla protestów przeciwko orzeczeniu TK wyrażają kobiety (67% vs 60% mężczyzn), osoby w wieku 35-49 lat (66%) oraz badani z wykształceniem wyższym (65%). Takiego zdania są też częściej osoby o dochodzie od 3001 do 5000 zł netto (70%) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (75%) – powiedział Rzeczpospolitej Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.