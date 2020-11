Najnowszy sondaż: Polacy spodziewają się przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Zjednoczona Prawica nie przetrwa do końca kadencji?

Co zabrać ze sobą do szpitala covidowego? TOP 27 niezbędnych rzeczy. Trzymaj je w pogotowiu

Pogotowie zabiera Cię do szpitala covidowego? Przygotuj się wcześniej i spakuj do torby wszystkie niezbędne rzeczy zanim przyjedzie karetka pogotowia. Potem nie będzie czasu. Jeśli ich zapomnisz, nikt nie będzie mógł ich donieść. Fundacja GOTOWI.ORG przygotowała poradnik, jak przygotować się zawczasu na ewentualny pobyt w szpitalu covidowym. Eksperci fundacji przekonują, że lepiej być gotowym "3 lata przed niż 1 godzinę po". Zwłaszcza, że COVID-19 bardzo osłabia organizm, i gdy już pod drzwiami domu będzie stała karetka, by zabrać nas do szpitala, nie będziemy mieć siły na zabranie z domu potrzebnych rzeczy, a w szpitalach często brakuje nawet tych podstawowych.