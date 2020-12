Najnowszy sondaż. Polacy nie chcą nauczania religii w szkołach i zdecydowanie wolą przeniesienie jej do parafii

Zamiast kolędy i spotkania z księdzem, wierni dostali druczek na przelew

Ksiądz po kolędzie w tym roku nie będzie chodził. Zamiast tego zaprosił na mszę, a do listu z zaproszeniem dołączył druk przelewu bankowego z tytułem wpłaty “Kolęda 2021”. Jak tłumaczy proboszcz podoławskiej parafii, to chorująca parafianka natchnęła go takim pomysłem. Parafianie są wzburzeni, a ksiądz przypomina, że wpłata nie jest obowiązkowa.