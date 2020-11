Najnowszy sondaż: Polacy najbardziej ufają wojsku, NATO oraz Unii Europejskiej. Na ostatnim miejscu Trybunał Konstytucyjny

Według najnowszego sondażu w czołówce instytucji znajduje się wojsko, któremu ufa 74 procent badanych. Liczba ta zwiększyła się w porównaniu do 2016 oraz 2017 roku, kiedy to liczba osób ufających tej instytucji wynosił kolejno 69 procent oraz 62 procent. Brak zaufania wyraziło 12% pytanych.

Największe zaufanie do wojska i NATO oraz Unii Europejskiej

Drugie miejsce zajęło NATO z wynikiem 68 procent zaufania. Jednak 12,2 procent osób wyraziło nieufność co do tej instytucji. Unia Europejska uzyskała pozytywną odpowiedź 55,4 procent ankietowanych, a w tym zdecydowanie ufa jej 15,1 procent, a raczej 40,3 procent.

Jedynie 40 procent ankietowanych uznało, że ma zaufanie do Kośioła katolickiego. Jego brak zadeklarowało 42 procent. Podobnie jak w sondażu pytającym o zaufanie do policji, także tutaj zaliczony został spadek pozytywnych odpowiedzi. W 2016 roku było to 58 procent, a w 2017 roku 53 procent.