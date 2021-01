Najnowszy sondaż. PiS z najlepszym wynikiem. Partia Hołowni bardzo blisko Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie sześć ugrupowań

Profesor Antoni Dudek o opozycji: Ruch Szymona Hołowni dość solidnie okopał się w sondażach

Hołownia ma dwóch posłów i senatora, czyli maleńkie zaplecze parlamentarne i – przynajmniej na razie – ponad dwa lata do kolejnych wyborów. W związku z tym, tak naprawdę to jest największa niewiadoma polskiej polityki. Mogę sobie wyobrazić zarówno scenariusz, w którym Ruch Hołowni będzie główną formacją opozycyjną i będzie miał, jeśli chodzi o opozycję, największą liczbę posłów w następnym Sejmie. Jak i taki scenariusz, w którym Ruch Hołowni do wyborów w 2023 roku w ogóle nie dotrwa – mówi prof. Antoni Dudek, politolog