Najnowszy sondaż. Pięć ugrupowań w Sejmie. Zjednoczona Prawica z dużą przewagą nad Koalicją Obywatelską

IBRiS przeprowadził dla wydarzeń sondaż dotyczący poparcia dla partii politycznych.

Według niego, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów zdobyłaby Zjednoczona Prawica. Zagłosowałoby na nią 35,5 procent Polaków, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe. Jednak, co ważne, Polacy zostali zapytani o to ugrupowanie już bez Porozumienia Jarosława Gowina.

Drugi miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z poparciem na wysokości 24,3 procent. Jest to największy wzrost poparcia wśród wszystkich partii – o 7,4 punkty procentowe.

Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą głos oddałoby 11,7 procent ankietowanych. Ugrupowanie zanotowałoby jednak dość spory spadek poparci, bo o 5,4 punkty procentowe.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania – Lewica oraz Konfederacja. Ta pierwsza zdobyła 7,8 procent głosów (spadek o 1,5 punktu procentowego), a druga 7,4 procent (spadek o 1 punkt procentowy).