Najnowszy sondaż. Kto powinien zostać nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Najwięcej Polaków nie ma zdania

Sejm cały czas nie doszedł do porozumienia w sprawie wybrania nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja Adama Bodnara upłynęła 9 września ubiegłego roku, jednak pozostaje on na stanowisku, ponieważ cały czas nie wybrano jego zastępcy.

IBRiS podczas badania zapytał Polaków, kto by był najlepszym kandydatem na stanowisko RPO.

Najwięcej, bo 25,1 proc. ankietowanych uznało Piotra Ikonowicza za najlepszego kandydata. Przy czym uzyskał on poparcie wśród wielu wyborców. „Wspiera go 40 proc. wyborców KO, 22 proc. wyborców PiS i 41 proc. popierających Lewicę" – napisano.

20,9 proc. wskazało, że to prof. Patyra jest najlepszym kandydatem, a co ciekawe, wśród wyborców KO wybrało go 28 proc., co stanowi mniej niż procent poparcia Piotra Ikonowicza wśród tej grupy.