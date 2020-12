Najnowszy sondaż: Kto powinien pełnić rolę lidera opozycji w Polsce? W czołówce Rafał Trzaskowski oraz Szymon Hołownia

Na ostatnim miejscu sondażu znajduje się dwóch polityków należących kolejno do Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głosy na Borysa Budkę oraz Władysława Kosiniaka Kamysza oddała taka sama liczba pytanych – 2,2 procent.

Drugie miejsce w badaniu zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wskazało go 21,1 procent respondentów. Czołówkę zamyka Szymon Hołownia. 18,7 procent pytanych uważa, że to właśnie lider ruchu Polska 2050 powinien pełnić także rolę lidera opozycji.

3,2 procent ankietowanych widziałoby w tej roli innego polityka, natomiast 16,8 procent nie posiada zdania w tej sprawie.

Jak podaje "Rzeczpospolita", do wyników badania odniósł się wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research iotr Zimolzak,- Lidera opozycji w prezydencie Warszawy widzi co czwarta osoba powyżej 50 roku życia i podobny odsetek respondentów o dochodach przekraczających 5000 zł. Z uwagi na miejsce zamieszkania na Rafała Trzaskowskiego najczęściej wskazywali mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób – 25% - skomentował.

Sondaż został przeprowadzony w dniach od 2 do 3 grudnia 2020 przez agencję badawczą SW Research. Badaniem objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.