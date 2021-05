Najnowszy sondaż. Duży spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Zyskuje Polska 2050 Szymona Hołowni

Oszczędności: 13.05.2021. Choć uważamy, że najkorzystniej jest inwestować w złoto i nieruchomości, pieniądze ciągle wędrują na lokaty

Polacy marzą o złocie i nieruchomościach – a w co najczęściej inwestowali w I kwartale 2021 r.? Największą popularnością cieszyły się lokaty, którym zaufało aż 41,5% badanych. Niższe zainteresowanie budziły akcje (24,6%) oraz fundusze inwestycyjne (23,1%). Co ciekawe, to nieruchomości i złoto są uznawane za najbardziej wartościowe aktywa.