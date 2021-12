Najnowszy raport: Wciąż zbyt dużo jedzenia trafia do śmieci

NIK podkreśla, że wprowadzone dotychczas regulacje mające na celu walkę z marnotrawieniem żywności nie przyniosły zadowalających efektów, ponieważ dotyczą jedynie większych obiektów handlowych. Tymczasem, jak pokazały kontrolerom najnowsze badania, najwięcej jedzenia trafia do śmieci prosto z naszych domów - to aż 60%. Jedynie po 16% ilości marnowanej żywności pochodzi z przetwórstwa i produkcji rolniczej, a 7% - ze sklepów. Oznacza to, prawne regulacje dotyczące handlu nie wystarczają. Brakuje za to odpowiedniej edukacji na ten temat i kampanii uświadamiających np. w jaki sposób przechowywać żywność, jak można wykorzystać lub oddać nadmiar jedzenia, oraz jak rozsądnie planować zakupy.

Przyjęta przez polskie władze ustawa, której efektem miały być mniejsze ilości wyrzucanego jedzenia, była w ocenie NIK pozytywnym, lecz tylko wstępnym krokiem w tej kwestii. Konieczne są dalsze instytucjonalne rozwiązania, które pozwolą na znaczące zmniejszenie skali marnotrawstwa.