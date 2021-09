Najnowszy raport. Tylko jeden kraj jest na dobrej drodze, by osiągnąć swoje cele klimatyczne. Który?

Według założeń specjalistów bezpieczny poziom zwiększenia średniej temperatury na świecie wynosi 1,5 st. Celsjusza względem czasów przedprzemysłowych, jednak zdaniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) nie da się tego zrealizować. Wciąż możliwe jest jedynie nieznaczne przekroczenie progu i ponowne obniżenie temperatury do końca wieku. Obecnie jesteśmy na kursie na 2.7℃ do 2100.

W grudniu 2015 roku 195 państw zawarło tzw. Porozumienie Paryskie. Sygnatariusze zobowiązali się w nim do "kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia". Konieczne jest obniżenie globalnej emisji dwutlenku węgla o ok. 45 proc. do 2030 roku (w porównaniu z poziomem z 2010 r.), a do 2050 roku należy natomiast osiągnąć zero emisji netto.

Najnowszy raport, który powstał we współpracy Climate Analytics i NewClimate Institute, przekazuje, że obecnie niewiele państw jest "na dobrej drodze do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz niekontrolowanych zmian klimatycznych".