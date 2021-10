Najnowszy raport nie pozostawia złudzeń. Niemcy celem ubiegających się o azyl

Z raportu wynika, że do końca września 100 278 osób złożyło wstępny wniosek o azyl w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców. Po Niemczech, kolejnymi krajami, w których takich wniosków składanych jest najwięcej są: Francja (54 105), Włochy (37 492) i Austria (22 928).

Niemiecka gazeta, powołując się na raport, odnotowuje również, że oprócz „utrzymującej się od dawna nielegalnej migracji” przez Włochy, Grecję i Hiszpanię, doszedł nowy szlak prowadzący przez Białoruś. Niemiecka policja podaje, że „od sierpnia na samej granicy polsko-niemieckiej odnotowano 4 900 osób, które przez Białoruś i Polskę nielegalnie przedostały się do Niemiec. „Tendencja ta jest nadal wzrostowa” – czytamy.

Kilka dni temu agencja dpa informowała, że Liczba nielegalnych przekroczeń niemieckiej granicy przez migrantów, korzystających z drogi przez Białoruś i Polskę szybko rośnie od sierpnia. Od stycznia do lipca odnotowano 26 takich przypadków, w sierpniu - 474, we wrześniu - 1914. W tym miesiącu, do 11 października, niemiecką granicę nielegalnie przekroczyło 1934 osób, zmierzających przez Polskę z Białorusi.

Władze Polski, Litwy i Łotwy uważają wzmocnienie przez Białoruś presji migracyjnej na wschodniej granicy UE za działania hybrydowe wymierzone w destabilizację Wspólnoty. Także Unia Europejska wielokrotnie krytykowała instrumentalne wykorzystanie migrantów przez reżim Łukaszenki.