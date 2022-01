Najnowsze zmiany w ZUS-ie 7.01.2022. To może dotyczyć też Ciebie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

@piecioskibowy @Bertold_K I właśnie dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami w naszym poradniku o składce zdrowotnej: https://t.co/GFUbgNxDRh

@Pawelsztefek @MRiPS_GOV_PL @MarlenaMalag @g_hrycko @pipgip @MF_GOV_PL Kalkulator udostępnimy jeszcze w styczniu, a jednoosobowe firmy składki za styczeń płacą do 20 lutego. Do prawidłowego działania kalkulatora niezbędna jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał, które poznamy pod koniec stycznia.

@piecioskibowy @Bertold_K Kalkulator udostępnimy pod koniec stycznia, bo dopiero wtedy będzie znana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał. Jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia składki zdrowotnej. Termin płatności składek za styczeń dla jednoosobowych firm mija 20 lutego.

@RuchOsmiuGwiazd A już teraz zachęcamy przedsiębiorców do sprawdzenia nowych zasad w naszym poradniku o składce zdrowotnej: https://t.co/GFUbgNxDRh

@RuchOsmiuGwiazd Kalkulator możemy udostępnić dopiero pod koniec stycznia, bo wtedy będzie znana wysokość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał. Jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia składki zdrowotnej. Termin płatności składek za styczeń dla jednoosobowych firm mija dopiero 20 lutego.

@bart_wwa Od lipca, po zakończeniu korzystania z preferencyjnych składek, będzie Pan mógł zgłosić się do małego ZUS plus pod warunkiem, że spełnia Pan wszystkie kryteria ustawowe (tu więcej: https://t.co/PE1THQwY21). Mały ZUS plus można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych.