Najnowsze zmiany w ZUS-ie 31.12.2021. To może dotyczyć też Ciebie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

Żeby uniknąć niedopłaty, podatnik może złożyć wniosek o niepomniejszanie podatku do jednej z instytucji wypłacających mu świadczenie, np. do ZUS (formularz EPD-18). Wtedy będziemy potrącać wyższą zaliczkę co miesiąc, ale nie powstanie tak duża niedopłata w urzędzie skarbowym.