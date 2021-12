Najnowsze zmiany w ZUS-ie 22.12.2021. To może dotyczyć też Ciebie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

🆕 @Bon_Turystyczny przedłużony do 3⃣0⃣ września 2022 roku! Do tej daty będzie można realizować płatności.

👨‍👧‍👧 Od 1⃣ stycznia #ZUS będzie przyjmował wnioski o #RodzinnyKapitałOpiekuńczy.

🪙 Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 1⃣2⃣ tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

#RKO