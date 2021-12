Najnowsze zmiany w ZUS-ie 17.12.2021. To może dotyczyć też Ciebie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS, powstał w 1934 roku. Jego zadaniem jest pobieranie składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przyznawanie odpowiednich świadczeń. Zarówno wysokość składek, jak i przyznawanych później świadczeń mogą nieznacznie zmieniać się co roku. Na twitterowym koncie ZUS znajdziesz m.in. informacje na temat świadczeń, które mogą Ci przysługiwać.

⚠ W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia…

RT @MRiPS_GOV_PL: Minister @MarlenaMalag w #MRiPS: aby uzyskać prawo do #RodzinnyKapitałOpiekuńczy konieczne będzie złożenie wniosku. Wnios…

🗨️ Gminy będą obsługiwać wnioski złożone do końca 2021 r. i wypłacać #500plus przez cały okres, na jaki #świadczenia zostały przyznane. #ZUS przejmie pełną obsługę programu od czerwca 2022 roku - mówi prof. #Uścińska, prezes ZUS.

💬 Przygotowujemy się do obsługi wniosków o świadczenie #500plus dla 6,7 mln dzieci w 2022 roku - zapowiedziała prof. Gertruda #Uścińska, prezes #ZUS, podczas wspólnego briefingu z @MarlenaMalag w @MRiPS_GOV_PL. https://t.co/pXIrEg76dG

🔜 Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 3⃣0⃣ tys. zł i pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł to zmiany, które będą obowiązywać od nowego roku.

📌 Wpłyną na wysokość świadczeń wypłacanych przez #ZUS.