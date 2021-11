Najnowsze zdjęcia Natalii Siwiec na jej Instagramie. Zobacz, co pokazała na swoim profilu

Natalia Siwiec to polska celebrytka, fotomodelka i aktorka. Brała udział w wielu sesjach zdjęciowych do znanych magazynów. Na swoim Instagramie pokazuje życie prywatne, zdjęcia z egzotycznych podróży i kulisy sesji zdjęciowych. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Stylóweczka z butami z mojej kolekcji dla @cariniifabrykaobuwia .Z okazji BLACK FRIDAY macie -30% na wszystko na stronie z kodem BLACK do 28.11 do końca dnia !. "

Natalia Siwiec jest polską fotomodelką, celebrytką i aktorką. Zyskała dużą popularność, kiedy wybraną ją na "Miss Euro 2012". W swojej karierze zdobyła wiele tytułów miss. Brała udział w kilku sesjach zdjęciowych do różnorodnych magazynów. Grała w polskich filmach i serialach. Natalia Siwiec na swoim Instagramie udostępnia kadry z wielu podróży, kulisy sesji zdjęciowych i pokazuje życie prywatne.

Co słychać u Natalii Siwie? Zobacz najnowsze zdjęcia celebrytki

Stylóweczka z butami z mojej kolekcji dla @cariniifabrykaobuwia .

Z okazji BLACK FRIDAY macie -30% na wszystko na stronie z kodem BLACK do 28.11 do końca dnia !

Pstrykamy sobie foteczki😆 już trochę świątecznie się zrobiło u nas… dziś będzie ubieranie choinki bo mały stworek przeforsował swoją decyzję😜

Tak bardzo lubię tego małego człowieka, nie tylko kocham jak każda mama swoje dziecko, ale zwyczajnie lubię spędzać z nim czas bo jest fajny, śmieszny, ogarnięty, pomysłowy. I choć teraz mamy czas kiedy testuje moja cierpliwość do granic 😬 to i tak to lubię bo dzięki temu uczę się kontroli emocji. A jak jest u was? (Btw. Nigdzie nie lecimy to zdj z ostatniego wyjazdu)

CHCESZ ZOSTAĆ JEDNĄ Z #bohomossgirls ?

Na początku mam rabat aż -35% na wszystko z @bohomoss z kodem: NATH35 do 30.11.2021 r.

🔥 Dodatkowo, razem z @Bohomoss organizujemy konkurs, w którym wyłonimy aż 10 dziewczyn, które dołączą do wyjątkowej społeczności #bohomossgirls ❣️,a marka podejmie z nimi współpracę i otrzymają za darmo piżamy.😊 Nie musisz być znaną influencerką, ważne, że jesteś pewna siebie i odważna. :) Co trzeba zrobić, aby zgłosić się do konkursu:

✔ Wstaw w komentarzu link do piżamy, która Ci się najbardziej podoba ze strony Bohomoss.com ✨

✔ Napisz w komentarzu - dlaczego chcesz współpracować z Bohomoss 👌🏻 ✨ Konkurs trwa do 30.11.2021 r.

Wyniki pojawią się kolejnego dnia -> 01.12.2021 r. Na profilu @bohomoss

Regulamin na stronie: Bohomoss.com ✨

Powodzenia ode mnie i od BOHOMOSS! ❤️🔥

#konkurs #bohomoss #bohomossgirl #współpraca

❓

Poprzymierzałam dla Was przedwczoraj kilka wybranych modeli bielizny nocnej od @victoriassecretpolska które do wtorku są w promocji -25% w butikach i online! Link znajdziecie na profilu @victoriassecretpolska 😊

Który model najbardziej wam przypadł do gustu? #współpraca

#autumnvibes

Dwa ukochane kolory. Dwa cudne dresy od @mosquitopl 🤍 #mosquitopl #współpraca

Wspomnienie słonka…

Nie wiem czy tez tak macie,ale dla mnie słońce to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu 🌞 może dlatego, że moim znakiem zodiaku włada właśnie słońce ✨słonko gdzie jesteś ?

Jestem tak dumna z tej nowej kolekcji NATH x @makeuprevollutionpolska ✨

Jasna paletka to paletka na codzień dla każdego, choć można nią zrobić elegancki makijaż wieczorowy.

Ciemna paletka to moje ukochane kolory, bardziej szalone choć wyważone i eleganckie. 3 cienie w słoiczkach o magicznych kolorach.

Rozświetlacz i pędzel to moja duma! Daje nieprawdopodobny efekt✨ który można wzmocnić pięknie mieniąca się mgiełka do ciała🌸

To wszytko dopełnia pogrubiający tusz do rzęs z sylikonową szczoteczką i 3 piękne naturalne kredki do ust które pasują do każdego typu urody.

.

. Teraz w @rossmannpl stacjonarnie możecie kupić większość produktów z tej kolekcji -35% taniej ✨

A online na @cocolitapl

#współpraca

