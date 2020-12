Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 7.12 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Szanse na to, że spór o mechanizm praworządności zakończy się pomyślnie dla Polski są obecnie niemal żadne. Czas na szukanie wyjścia awaryjnego z tej sytuacjiZjednoczona Prawica coraz rzadziej mówi jednym głosem. Koalicjanci różnili się już w kwestii chociażby terminu wyborów prezydenckich, czy tak zwanej piątki dla zwierząt. Teraz wydaje się, że rządzący mają odmienne zdania, co do negocjacji nad unijnym budżetem i ewentualnego polskiego weta.

Stolica Francji w drugi weekend z rzędu zmagała się z masowym protestem przeciwko nowemu prawu. Niszczone były pojazdy, sklepy, a demonstranci ścierali się z policją. Są ofiary.Zdrowych i wesołych świąt na zapas sobie życzmy. Zeszłoroczne życzenia się nie spełniły. Koronawirus odebrał zdrowie i życie wielu Polakom. Wesoły nastrój prysł. Gwiazdka 2020 będzie inna. Pewnie na wigilijnym stole stanie 12 potraw, ale przy tym stole już nie zasiądą wszystkie pokolenia. Nadchodzą święta w czasach zarazy.Łatwiej byłoby napisać, że Joanna Felczak góry kochała nad życie. Ale tak nie było. Mimo to coś ciągnęło ją w Tatry. Wybrała się tam we wrześniu. Dlaczego? Może szukała spokoju, wytchnienia od codziennych zmartwień? Tego nie wiadomo. Podobnie, jak tego, co stało się z kobietą. Ślad po niej zaginął i mimo intensywnych działań ratowników TOPR oraz policji, do dzisiaj Joanny nie odnaleziono.706 720 – to liczba osób, które od początku pandemii do niedzieli pokonały zakażenie koronawirusem. Mogłoby się wydawać, że najgorsze mają już za sobą. Jak się jednak okazuje, niekoniecznie. Medycy podkreślają, że COVID-19 wiąże się z wieloma późniejszymi konsekwencjami i zmianami w organizmie. Co więcej dotyczy to nie tylko osób, których zakażenie objawiało się w sposób poważny, ale też tych z lekkim przebiegiem choroby.Sposób, w jaki leczy się w Polsce covid-19, wymaga weryfikacji - alarmuje dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert ds. COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej. Na późnym etapie choroby leczenie szpitalne nie jest już w stanie powstrzymać szalejącej reakcji zapalnej. Nie pomaga już ani remdesivir, ani surowica ozdrowieńców.Dla nas wykładnikiem aktualnej sytuacji jest dostępność łóżek covidowych. W tej chwili jest ona zdecydowanie lepsza niż 2-3 tygodnie temu. Wydaje się, że to pewnego rodzaju stabilizacja - mówi prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie.- Przed nami lawina stanów depresyjnych. Ludzie tracą najbliższych, pracę, relacje - mówi Tomasz Franc, dominikanin i psycholog.Wiesław Gołas, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, skończył 90 lat! Kto nie pamięta Tomka Czereśniaka z „Czterech pancernych”, Roberta z „Żony dla Australijczyka”. Zagrał też kapitana Sowę w pierwszym polskim serialu telewizyjnym. Jego prywatne życie było równie burzliwe jak filmy i seriale, w których grał.Pustynia, sawanna, bunkry, cietrzewie i oś naszej planety. Te wszystkie atrakcje znajdują się na terenie świętoszow skiego poligonu. Rywalizuje on o miano największego poligonu w Europie tylko z Poligonem Jaworowskim na Ukrainie.46 dni i 1160 kilometrów z południa Polski na północ. Mateusz Waligóra, który do tej pory podejmował wyprawy w najbardziej odludne miejsca na Ziemi, tym razem powędrował wzdłuż Wisły. Jego celem było wytyczenie szlaku pieszego łączącego nasze góry z Morzem Bałtyckim.Ośrodki rekreacyjno-sportowe, w tym branża fitness i siłownie, są niezbędne dla wielu osób do utrzymania prawidłowej „higieny” życia psychicznego i emocjonalnego – mówi Izabella Olszewska, psychoterapeutka z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, Grupa Lux Med.Współpraca gospodarcza Polski z Indiami oficjalnie została nawiązana przed 70 laty. Rządy w Polsce nie tylko w czasach systemu permanentnego niedoboru nie wykorzystywały możliwości współpracy z państwem subkontynentu indyjskiego o statusie regionalnego mocarstwa, ale - co jest niewytłumaczalne - również w III Rzeczpospolitej.