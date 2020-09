Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 7.09 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

W czwartek, w pobliżu miejscowości Brzekiniec, zginęła Anna Karbowniczak. Dziennikarkę „Głosu Wielkopolskiego” i portalu NaszeMiasto.pl potrącił samochód. Sprawca zostawił 35-latkę na drodze i uciekł. Ania nie przeżyła. Dzień wcześniej wysłała do poznańskiej prokuratury zawiadomienie o groźbach, które dostała w związku z opisywanym tematem. Śledczy - na teraz - nie łączą obu spraw.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą kierować pacjentów na testy na koronawirusa. To element nowej strategii rządu na walkę z epidemią. Część lekarzy jednak krytycznie ocenia ten pomysł, wskazują oni, że przychodnie nie są przygotowanedo przyjmowania zakażonych pacjentów.Wiemy, że pandemia nie minęła. Nowy minister musi zmierzyć się z tym, żeby odwrócić ten kierunek myślenia – mówi dr PawełGrzesiowski, immunolog.Przez cierpienia do gwiazd - mówi stare przysłowie. Widać, jak PiS cierpi przy tworzeniu nowej konstrukcji rządowej. Ale czy to cierpienie przy rekonstrukcji przyniesie spodziewany efekt?Wybuch gazu w domu na białostockim osiedlu – cztery ofiary śmiertelne. Nie żyje 10-letnia dziewczynka, jej rodzice oraz babcia. Zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami miasta. Kolejne ustalenia służb były coraz bardziej szokujące: rany cięte i kłute na ciałach kobiet, pętla wisielcza na szyi mężczyzny. Ciążył na nim zarzut znęcania się nad bliskimi. Wszystko wskazuje na to, że zanim 47-latek popełnił samobójstwo, zabił swoich bliskich i odkręcił gaz. Co doprowadziło do tej rodzinnej tragedii?Moim obowiązkiem, obowiązkiem byłego więźnia obozu Stutthof jest wszędzie mówić o jego potworności. O pozbawieniu więźniów człowieczeństwa. O terrorze. I głośno wołać: nigdy więcej takich potworności – mówi Czesław Lewandowski, który był więźniem KL Stutthof.Frankowicze wygrali w warszawskim sądzie sprawę z Getin Noble Bankiem o 4,2 mln zł. Sąd uznał umowę kredytową za nieważną, bo bank dowolnie przeliczał sobie kurs franka. To rzecz bez precedensu z uwagi na kwotę sporu.Wyjechać na pół roku na wolontariat na drugi koniec Europy? Nie każdy by się odważył, szczególnie w samym środku pandemii. Ale 23-letniej Kingi Danielczyk nic nie powstrzyma. Ani koronawirus, ani niepełnosprawność - bo dziewczyna porusza się na wózku, ma mózgowe porażenie. I na tym wózku każdego dnia udowadnia - sobie i innym - że choroba, owszem, jest przeszkodą, ale nie musi być usprawiedliwieniem.Piotr N. z kompanami włamali się do kilkudziesięciu kościołów. Na „rozkładzie” mieli nawet katedrę gnieźnieńską. W dziedzinie wiedzy o najwybitniejszych dzieł sztuki sakralnej mógł śmiało rywalizować z fachowcami, przynajmniej tak twierdził. W końcu zaopatrywał koneserów z całego świata.Laureatką I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, który odbył się w 1963 roku, została Ewa Demarczyk. Wśród pomysłów na festiwal w roku 2017 była zaś gala disco polo , a zwycięzcę jednego z programów „Szansa na sukces. Opole 2020” wybierał Zenek Martyniuk. Co się stało z legendarną imprezą? A może raczej - co się stało z polską piosenką?