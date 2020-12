Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 4.12 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Pozamykani w domach, trochę osamotnieni myślimy już o tym, co będziemy robić, kiedy czas koronawirusa przeminie, a przynajmniej da nam trochę więcej oddechu. Będą spotkania z rodziną, kawa ze znajomymi, kino, teatr, może jakaś podróż. Jak mówi prof. Zbigniew Mikołejko, pandemia i związane z nią ograniczenia w okrutny sposób uzmysłowiły nam rzeczywistą hierarchię wartości.

Oficjalna do niedawna twarz Józsefa Szájera, wpływowego polityka partii Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana i europarlamentarzysty, to konserwatyzm, przeciwnik LGBT, zmieniła się nie do poznania, gdy zajęli się nim stróże prawa w Brukseli.Zdyscyplinowana garstka ziobrystów trzęsie Zjednoczoną Prawicą, narzuca jej główne polityczne tematy i ordynuje działania o fundamentalnym znaczeniu. Jak to w ogóle możliwe?Epidemia koronawirusa wpływa na politykę w ogromnym stopniu, nie zawsze jednak tak, jak moglibyśmy pomyśleć. Walka z epidemią niekoniecznie będzie dla polityków tym nadrzędnym celem. Kiedy polityk stanie przed wyborem: czy ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, ale kosztem utraty części głosów, niemal nigdy nie wybierze tego pierwszego. Liczy się to, czego chcą wyborcy.Prawdziwy przywódca narodu powinien dbać o to, żeby ludzie poczuli się w tej sytuacji na tyle bezpiecznie na ile można. A my mamy sytuację, w której ktoś wrzuca w to wszystko granat, nasyła policję na niezadowolonych, rozkręca kolejne wojny. Taka nerwowa reakcja policji świadczy o tym, że ktoś nie panuje nad tym, co się na tych akcjach dzieje. Jeśli policja za samo sprawianie wrażenia gazuje z tak bliskiej odległości kobietę, to dla mnie te sceny są straszne – mówi Kataryna, polityczna blogerka i publicystka.To marzenie ludzkości - podbijać kosmos, oswoić Marsa. Zamieszkać na nim na specjalnych farmach, na których będą uprawiane rośliny i hodowane zwierzęta w zamkniętych systemach. Polska firma tworzy taki projekt, który może być też wykorzystany na Ziemi.Po serialu „Gambit królowej” mamy wysyp ludzi, którzy chcą grać w szachy, nie po to, żeby być zawodowcem szachowym, tylko żeby grać dla funu. Tak jak gra się w scrabble, w brydża, w gry komputerowe – mówi Michał Kanarkiewicz, szachista, popularyzator gry w szachy.Mohsen Fakhrizadeh, naukowiec irański stojący niegdyś na czele programu nuklearnego swojego kraju, generał Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zginął na drodze pod Teheranem. Tydzień po zamachu do opinii publicznej docierają nowe szczegóły tego zdarzenia i mnożą się teorie na temat sprawców oraz konsekwencji ataku dla sytuacji na Bliskim Wschodzie.Nie tak trudno będzie wyczyścić struktury kościelne, włącznie ze sprawami dotyczącymi zmarłych księży - przekonuje ks. dr Grzegorz Strzelczyk z zarządu Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski.Pamiętacie „Pół żartem, pół serio”? Tam do knajpy w Chicago z zakazanym w prohibicji alkoholem wchodziło się przez zakład pogrzebowy. Pandemia to nie żart, ale ograniczenia z nią związane sprawiły, iż wielu zmęczonych jej trwaniem z jednej oraz walczących o przetrwanie swoich biznesów z drugiej strony - szuka podobnych „obejść systemu”.