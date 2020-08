Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 31.08 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

- Z samego strajku w stoczni zachowało się około 1200 zdjęć. Jestem wśród zaledwie kilku osób, które mają tak dużą dokumentację Sierpnia 1980 roku - mówi Stanisław Składanowski, uczestnik słynnego strajku w Stoczni Gdańskiej, zwany też dokumentalistą pierwszej „Solidarności”.Zapalenie Znicza Pokoleń przez kombatantów, harcerzy i żołnierzy przy akompaniamencie Marszu Bohaterów Westerplatte będzie punktem kulminacyjnym obchodów 81.

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Według nieoficjalnych informacji na Westerplatte pojawi się prezydent Andrzej Duda. W uroczystościach prawdopodobnie weźmie udział także premier Mateusz Morawiecki.Generalne założenie jest takie, że dzieci i młodzież od września wracają do szkół. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że to tylko kwestia czasu, kiedy trzeba będzie przejść na kształcenie zdalne lub hybrydowe - gdy np. jedni uczą się w szkole, drudzy w domu, a potem zmiana.Zakażenia koronawirusem będą nieuniknione. Jednak nie można z tego powodu znowu zamknąć szkół - mówi prof. dr hab. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.Awaria oczyszczalni „Czajka” to zawsze dobry pretekst do ataków na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.Polska nie odgrywa żadnej istotnej roli w mobilizowaniu Zachodu na rzecz Białorusinów. Tę tradycyjną w europejskiej polityce wschodniej rolę Warszawy przejęło tym razem z powodzeniem Wilno.Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na swoim blogu zamieścił tekst, w którym opisuje przypadek molestowania dziś dorosłego mężczyzny przez księdza Stanisława P. i zarzuca ówczesnemu biskupowi tarnowskiemu, a obecnie metropolicie katowickiemu Wiktorowi Skworcowi, zlekceważenie sprawy. Kuria Tarnowska chce wytoczyć proces ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu, do którego zgłosiło się już 13 osób molestowanych jako dzieci przez ks. Stanisława P.W Lesie Bukowym „Bieszczadzkie niedźwiedzie biorą sprawy w swoje łapy!!!”, w lesie pod Mucznem między drzewami rozpiął się protest hamakowy, ale dopiero rękoczyny w czasie protestu pod Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie zwróciły uwagę opinii publicznej na alarm ekologów, że - „wycinają nam Bieszczady”. Wobec protestów ekologów protestują bieszczadzcy leśnicy, toteż spór narasta i końca nie widać.– Jako nastolatek postanowiłem, że kiedy dostanę moją szansę, to wykorzystam ją maksymalnie. I tak zrobiłem. Sukces mój i Ekipy to mieszanka determinacji, ciężkiej pracy, ryzyka i przyjaźni – mówi w rozmowie z nami Karol “Friz” Wiśniewski, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów.Piotr miał 17 lat, gdy najpierw wykopał mogiłę, a potem - po kolei - zabił swoich braci i matkę. Śledczym tłumaczył: „Moja mama mnie nie kochała, wyładowywała się na mnie, biła mnie. Miałem dość”. Policjanci przyznają: to była zbrodnia z braku miłości.