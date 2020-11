Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 30.11 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Ten grudzień będzie inny od wszystkich. Pandemia koronawirusa wymusza kolejne zarządzenia. Będą trzy niedziele handlowe, godziny dla seniorów w Wigilię zostały zniesione, a Boże Narodzenie tylko w gronie najbliższych. Sylwester? Najlepiej chyba o nim zapomnieć.Prawie tysiąc wylegitymowanych osób, kilkanaście zatrzymań, setki mandatów - to bilans sobotniego marszu ulicami Warszawy przeciw zmianom w prawie aborcyjnym. Znów pojawiły się pytania: dlaczego policja jest tak brutalna? Gazem potraktowano posłankę Barbarę Nowacką. Policja zapowiada wyjaśnienie sprawy, a opozycja złoży wniosek do prokuratury.

Sprawne Państwo to przejście od administracji procedur do administracji rezultatów, które wpływają na taki sposób jej funkcjonowania, w którym głównym celem jest koncentracja działań wokół potrzeb i oczekiwań obywateli/jednostki lub osób prawnych. Raport „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”.Nikt dokładnie nie wie, ile postawiono w Polsce pomników Jana Pawła II, ale pewnie jest ich już grubo ponad 800. Wiele z nich to projekty tak nieudane, że wyglądają jak parodia papieża Polaka. Parodią jest też sposób kultywowania pamięci po nim, który kojarzy się bardziej z bazarem lub wesołym miasteczkiem niż z upamiętnianiem wielkiego humanisty i myśliciela. Nic dziwnego, że wytworzony obraz „dobrotliwego dziadka z kremówką” nie trafia zupełnie do młodego pokolenia.To, że firma podaje, że jej szczepionka ma 95-procentową efektywność w grupach zdrowych osób w młodym lub średnim wieku, to bardzo dobrze, ale brakuje precyzyjnych badań odnośnie osób starszych – podkreśla prof. dr hab. n. med. Joanna MariaZajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wojewódzka konsultant do spraw epidemiologii.Na całym świecie testowanych jest 47 potencjalnych szczepionek przeciw COVID19. Trzy wielkie koncerny farmaceutyczne już ogłosiły, że mają gotowe produkty.Trudno w to uwierzyć, ale jedna z najpopularniejszych Polek Ewa Wachowicz skończyła w tym roku 50 lat. Najbardziej znana Miss Polonia, telewizyjna gwiazda, mistrzyni polskiej kuchni, miłośniczka górskich wypraw przyjęła swój jubileusz z godnością i poczuciem humoru. Łatwo się o tym przekonać, sięgając po właśnie wydaną przez Znak książkę „Wszystkie korony Ewy Wachowicz” napisaną przez Marka Bartosika. Jej smakowity fragment publikujemyRok po spektakularnej kradzieży drogocennych eksponatów z muzeum Zielone Sklepienie w Dreźnie niemiecka policja zatrzymała trzech mężczyzn. Ponad 1600 funkcjonariuszy i członków sił specjalnych wzięło udział w akcji przeprowadzonej o szóstej rano w dwudziestu miejscach.Był jednym z bardziej kontrowersyjnych polityków.Wielu wciąż pamięta, jak przyszedł na wywiad telewizyjny ze świńskim łbem. Wypowiadał się dosadnie, był ekscentryczny, według niektórych - wulgarny. Kilka lat temu odszedł z polityki i zainwestował w podkrakowski browar.Kondycja psychospołeczna Polaków od lat jest w bardzo złym stanie. Trwająca obecnie pandemia Covid-19 uwypuklając wiele problemów, przeobraziła ją w tykającą bombę. Czy uda się nam ją rozbroić? Co trzeba zrobić, by zapobiec wybuchowi?Pod koniec lat 90. Juliusz Machulski miał już na koncie kilka produkcji, które znalazły sobie poczesne miejsce w historii polskiej kinematografii. Jednak sukcesu, który miał wkrótce nadejść, nie przewidywał nawet on. Komedia o pechowym taksówkarzu przebojem wdarła się do kin, generując ogromny sukces frekwencyjny i kasowy. 157 tysięcy widzów w weekend otwarcia, milion w miesiąc i ostatecznie ponad 2 miliony sprzedanych biletów. 23 lata temu na ekranach zagościł Jurek Kiler.W opiniach większości historyków dominuje pogląd, że Powstanie Listopadowe, nazywane często wojną polsko- rosyjską w 1831 roku, jak żaden inny narodowy zryw antyrosyjski – miało dużą szansę powodzenia.