Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 28.12 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

15 stycznia ruszają zapisy na szczepienia i wtedy zamierzam się zapisać na nie, zgodnie z harmonogramem - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki . Premier stwierdził, że w ciągu kilku tygodni należy spodziewać się wzrostu dziennych zakażeń, a jedynym remedium jest na razie szczepionka.Przedterminowe wybory są możliwe, jednak raczej pod koniec kadencji i pod warunkiem, że będzie się to opłacało rządzącym. Opozycja nie doprowadzi do przełamania - mówi profesor Kazimierz Kik, politologCzeka nas światowy zwrot w kierunku Azji obejmujący już nie tylko gospodarkę i handel, ale także technologie. – mówi prof. Bogdan

Góralczyk, dyplomata, sinolog i politolog z Centrum Europejskiego UWMali zwycięzcy dorastają, zakładają rodziny, chcą mieć własne dzieci i żyć normalnie. I wtedy okazuje się, że wskutek leczenia onkologicznego nigdy nie zostaną rodzicami. Zdarzają się jednak cuda.Przez 20 lat rzadko kiedy był trzeźwy. Pił, był nakacu i znowu pił. Wkońcu, 4 lata temu, raper Jakub Jackiewicz Abir z Sokółki trafił na chrześcijańską terapię dla alkoholików. Od tamtej pory nie pije i nie ma wątpliwości, że to zasługa Boga, który dał mu nowe życieWielka sztuka odmieniła nie tylko elewacje budynków w Brzózkach, ale i życie mieszkańców tej kujawsko-pomorskiej wsi. Wielu z nich odnalazło w sobie artystyczną duszę. Tworzą dla siebie i innychJacek Zieliński ze Skaldów o tym, jak chwilowa odskocznia od muzyki poważnej stała się dla niego i jego brata sposobem na artystyczną karieręMoja rodzina to miks kulturowy. I - powiem nieskromnie- udany miks - mówi Magdalena El Ghamari, ekspertka do spraw bliskowschodnich, pracowniczka Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych