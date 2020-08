Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 28.08 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Będzie więcej strat z niechodzenia do szkoły niż z podjęcia ryzyka powrotu. Ale mogą być sytuacje, gdzie po analizie w danym powiecie czy miejscu, w którym jest bardzo duża zachorowalność, szkoła mogłaby ewentualnie ruszyć później – mówi minister Jarosław Pinkas, Główny Inspektor SanitarnyJestem przekonany, że jeśli przestaniemy zupełnie niepotrzebnie domagać się mądrości i zdolności przewidywania od ministerstwa i kuratorów, a zaczniemy od siebie, to zyskamy przez to odpowiedź na wiele nurtujących pytań – mówi Jan Wróbel, nauczyciel i publicysta

Nie dla pieniędzy - wiadomo. Nie dla prestiżu - z całym szacunkiem. Pytamy: dlaczego więc młodzi ludzie wybrali zawód nauczyciela. A oni pytają: jak się z niego zgrabnie wymiksować...Solidarna Polska wciąż próbuje popychać Zjednoczoną Prawicę do otwierania nowych frontów. Politycy tej partii stale starają się dowieść wyborcom, że są twardsi, bardziej zdeterminowani, pewniejsi moralnie i bardziej oddani ideałom prawicy od swych kolegów z PiS. O co tu właściwie chodzi?Rodzi się mit nowej Białorusi. Ważnym elementem protestów jest upodmiotowienie się Białorusinów. Społeczeństwo wzmacnia się wobec władzy. Kształtuje się nowy, ważny aktor polityczny – mówi dr Adam Eberhardt, szef Ośrodka Studiów WschodnichDziś używając terminu „solidarność” często myślę o solidarności europejskiej. Z niezwykłą intensywnością wpatrując się w Białoruś!Legenda Robin Hooda, jego wesołej kompanii, lady Marion i szeryfa Nottingham od stuleci jest wysławiana w literaturze, pieśniach czy filmach. Kim był zatem słynny banita, którego czyny stały się tak chwalebne, że mówi się o nich do dziś? Zadając sobie to pytanie trzeba najpierw się zastanowić, czy człowiek w kapturze istniał naprawdę? A jeśli tak, to czy rzeczywiście był taki szlachetny, jak się go przedstawia?Większość gangsterów ma dzisiaj swoje firmy, są biznesmenami, przynajmniej na takich się kreują. Zarabiają na wyłudzeniach VAT, dokonują przestępstw podatkowych – nikt nie biega po mieście i nie wymachuje pistoletem. Najlepiej świadczy o tym historia Andrzeja Z., czyli „Słowika”, jednego z bossów Pruszkowa.