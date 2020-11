Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 23.11 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan działania odnośnie koronawirusa na najbliższe 100 dni. Otwarte zostaną galerie handlowe, ale w rygorze sanitarnym. Szkoły nadal pozostaną zamknięte, a przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.Przez 100 dni nie doczekamy się ani szczepionki, ani odporności stadnej. Marne też szanse na poprawę tragicznej sytuacji w służbie zdrowia.

Wodzowskie metody kierowania partią, połączone z poniżaniem działaczy różnego szczebla prędzej lub później doprowadzą do wewnętrznego buntu w PiS - mówi politolog prof. Kazimierz Kik.Wydaje się, że kwestia unijnego budżetu, a co za tym idzie pieniędzy, jakie mogą trafić do Polska, to sprawa najwyższej wagi państwowej. Wygląda jednak to, że także emocje, polityczne ambicje i tarcia w obozie władzy determinują takie, a nie inne decyzje rządzących.Sędzia federalny z Pensylwanii odrzucił wniosek sztabu prezydenta Donalda Trumpa o unieważnienie milionów głosów wyborczych w tym stanie, oddanych drogą pocztową. To zapewne ostateczny cios w próbę odwrócenia wyników wyborów, w których wygrał Joe Biden.Martwa 11-letnia dziewczynka, wykorzystana seksualnie, przywiązana była do drzewa w lesie w podlaskiej wsi. Tuż obok leżały zwłoki jej 9-letniego braciszka. Dzieci zostały uduszone sznurem. Było to w 1989 roku. Wydawało się, że rodzeństwo tajemnicę swojej śmierci zabrało do grobu. A jednak nie. Prokuratura i policjanci z tzw. Archiwum X twierdzą, że znaleźli sprawcę.Administracja rządowa, skarbowa też nie ogarnia tego, co jest uchwalane – bo to się dzieje bardzo szybko i to są rzeczy przeważnie mocno nieprecyzyjne – mówi JUSTYNA ZAJĄC-WYSOCKA, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.W czasie, gdy kryzys wywołany przez pandemię atakuje kolejne branże, Polacy coraz bardziej interesują się sztuką. Przybywa kupujących, a ceny szybują w górę.