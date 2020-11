Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 20.11 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Można widzieć błędy czy zaniedbania w zarządzaniu Jana Pawła II, można prowadzić na ten temat dyskusję, a jednocześnie doceniać wagę tej postaci, jej wymiar i znaczenie dla Polski - mówi Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny Magazynu „Kontakt”, należy do Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.Reportaż „Don Stanislao”, i watykański raport o sprawie McCarricka stawiają poważne zarzuty wobec kard. Dziwisza, ale również każą pytać o rolę Jana Pawła II – mówi Zuzanna Radzik, teolożką, dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”.

Mamy do czynienia z rozgrywką wewnątrz obozu władzy. Część polityków Zjednoczonej Prawicy czeka na dogodny moment, by być tymi pierwszymi, którzy rzucą hasło polexit - mówi Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były polityk PiSZbigniew Ziobro to wprawdzie, stosując biblijne porównanie, syn marnotrawny, ale jednak syn. Natomiast odpowiadając już zupełnie poważnie: Jarosław Kaczyński po to właśnie wszedł do rządu, aby uciąć wszelkie niepotrzebne niejasności w różnych spornych sytuacjach, które zdarzały się i zdarzać się będą. Jarosław Kaczyński już niejednokrotnie był posądzany o to, że traci posłuch społeczny. Z czasem okazywało się jednak, że nikt w Polsce nie ma go tak wiele, jak on – mówi Zbigniew Girzyński, polityk Prawa i SprawiedliwościRoman Giertych mówi o „największej aferze gospodarczej w historii III RP”, ale też w sprawie jego klienta – biznesmena Leszka Czarneckiego, polityka miesza się z biznesem. Pod adresem ludzi, związanymi z obozem władzy, padają poważne oskarżenia, nic więc dziwnego, że ci wytoczyli przeciw milionerowi i jego obrońcy najcięższe działaDynamika przyrostów nowych chorych wydaje się ulegać pewnemu zahamowaniu. O spadkach nie ma jeszcze mowy. Polski system testowania na obecność koronawirusa stał się niewydolny, służba zdrowia przestała sobie radzić, zaś szpitale tymczasowe mogą okazać się powtórką ze Szpitala Narodowego. Mamy też eksplozję zgonówW każdym społeczeństwie są ludzie, którzy wierzą, że rzeczywistość jest inna od tej powszechnie przyjmowanej za prawdziwą, że to tylko manipulacja tych, którzy stoją na czele różnych spisków. W dobie fake newsów takie postawy ujawniają się częściej niż zwykle, a ich najnowszym przejawem jest niewiara w szkodliwość wirusa SarsCoV-2. W wielu krajach dochodzi do protestów przeciwko ograniczeniom swobód i nakazom, a ich rozmiary i gwałtowność zaskakują zwyczajną większość. Czy coś umknęło naszej uwadze?Jego postać ukazuje tę brutalną i niestety ponadczasową prawdę, że często wystarczy być w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, by zmienić swoje życie, bez względu na posiadane doświadczenie czy kwalifikacje. Nikodem Dyzma do dziś jest symbolem tępego cwaniaka i kombinatora, który tylko dzięki przypadkom, a może również szczęściu, pnie się po kolejnych szczeblach kariery. Kilka miesięcy temu minęło 40 lat od premiery najbardziej znanej ekranizacji „Kariery Nikodema Dyzmy”, z niezapomnianym Romanem Wilhelmim w roli tytułowej.