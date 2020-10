Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 19.10 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

- Żadnego szczytu jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Czeka nas w najbliższym czasie, musimy być przygotowani na kilkanaście tysięcy nowych przypadków zakażeń na dobę - ostrzega dr med. Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.W Polsce przez lata likwidowano oddziały zakaźne, bo nie było epidemii.

Czy wyobraża pan sobie, że ktoś likwiduje straż pożarną, bo gdzieś od dawna nie wybuchł pożar? - mówi dr Jerzy Friediger, chirurg, dyr. Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.Ponad osiem tysięcy nowych zakażeń dziennie. Przedstawiciele władz mówią o czekających na pacjentów łóżkach i respiratorach. I o pełnej mobilizacji. Minister Jacek Sasin dodaje od siebie, że problemem jest zbyt małe zaangażowanie części personelu medycznego. A lekarze zastanawiają się już nie czy, ale kiedy dojdzie do selekcji pacjentów.Wiedza ekspercka, naukowa, instytucjonalne autorytety zostały zdegradowane - ocenia sytuację prof. Adam Bartoszek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Dzień Nauczyciela w tym roku był inny niż zawsze, bo i szkoła – choć teoretycznie wróciła do „realu” – jest już inna. Rozmawiamy z polonistą Dariuszem Martynowiczem, należącym do grupy Superbelfrzy RP.Było spektakularne zatrzymanie, jak to zazwyczaj bywa w przypadku osób znanych i kontrowersyjnych, a mecenas Roman Giertych niewątpliwie do takich należy. Wydawać by się więc mogło, że śledczy muszą mieć mocne dowody przeciwko prawnikowi. Sądu jednak te dowody nie przekonałySilna i niezależna. Krucha i odważna. Ale też zimna, uparta i wyrachowana. Trudna. Zdobyła osiem z 14 ośmiotysięczników. Wanda Rutkiewicz 16 października 1978 roku jako pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie postawiła nogę na najwyższym szczycie Ziemi - Mount Evereście. Tego samego dnia papieżem został Karol Wojtyła. Powie potem Wandzie: „Dobry Bóg zechciał, że tego dnia oboje zaszliśmy tak wysoko”.