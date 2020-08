Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 17.08 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

W niedzielę na wiecu poparcia dla rządu pojawił się Aleksander Łukaszenko. Straszył zagładą Białorusi. Już po tych wydarzeniach na ulicach Mińska zgromadzili się jego przeciwnicy. Było ich zdecydowanie więcej – liczbę protestujących szacuje się na 300 tys.osób.Sytuacja geopolityczna stawia białoruską opozycję w skrajnie niekorzystnej sytuacji. Całe to państwo nie ma zdolności decydowania o swoim losie – mówi dr hab. Rafał Ożarowski, ekspert polityki międzynarodowej, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Jestem przerażony naszym egoizmem. Na początku wykupowaliśmy maseczki kartonami, bo wierzyliśmy, że chronią nas przed zakażeniem. Kiedy zorientowaliśmy się, że nie chronią nas, a ludzi wokół - to przestało nas to obchodzić. Bo co mi z tego, że mogę zakazić innych?Sekretarz stanu USA Michael Pompeo i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w sobotę 15 sierpnia podpisali umowę o wzmocnionej współpracy obronnej. - Wynegocjowaliśmy więcej, niż zakładaliśmy - chwalił szef MON.Politycy zarabiają za mało, to fakt, z którym trudno się nie zgodzić. Pytanie tylko, czy powinni dostać podwyżki w czasie, kiedy inni tracą pracę i zarobki, a pandemia koronowirusa i lockdown sprawiły, że PKB w drugim kwartale spadło o 8,2 procent – najwięcej w historii. Zdaniem parlamentarzystów, także tych z opozycji – tak. Zdaniem wyborców – nie.Zmarł Henryk Wujec - działacz Komitetu Obrony Robotników i podziemnej „Solidarności”, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu.„Odeszła największa. Żegnaj Ewo” – napisała na swoim Instagramie w sobotę w południe Piwnica pod Baranami. W piątek nad ranem zmarła w swym mieszkaniu Ewa Demarczyk. W ten sposób rozstaliśmy się z największą legendą poezji śpiewanej w Polsce.Niezbędne jest powracanie do tych standardów, które powinny obowiązywać. Na przykład – zasady proporcjonalności działań policji. Niezbędne jest wyjaśnienie każdego przypadku, w którym ta proporcjonalność budzi wątpliwości – mówi kandydatka na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.Wielokrotnie się zawiodłam, ale nie zmienię swego myślenia o ludziach, że są dobrzy. Te rozczarowania są wpisane w nasze ludzkie doświadczenie. Trudno. Nie chcę zmieniać swej postawy. Ja po prostu ludziom ufam - mówi Dorota Wellman, popularna dziennikarka i prezenterka.Mistrz laparoskopii, jeden ze stu chirurgów, w tym jedyny Polak, wytypowany przez NASA do wykonywania operacji chirurgicznych w kosmosie - pracuje w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Prof. Stanislav Czudek, Polak z Zaolzia, uczy lekarzy, jak być lepszym od niego.Do końca wakacji zostały zaledwie dwa tygodnie, do końca kalendarzowego lata niewiele ponad miesiąc. Czy to za późno, by jeszcze zaplanować choćby niedługi urlop w Polsce? Z pewnością nie - zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę takie miejsca, którenie są oblegane przez turystów. W ostatniej chwili będzie nam tam łatwiej o niedrogie, a komfortowe noclegi. W tym mocno nietypowym roku pomoże nam to jednocześnie zminimalizować zagrożenie kontaktu z koronawirusem. Przedstawiamy listę siedmiu regionów, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu krajowego urlopu last minute.