Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 16.11 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

Minister Piotr Gliński w sobotę ogłosił, że dotacja w kwocie 400 milionów złotych pójdzie do artystów, by w niedzielę – po wielkim oburzeniu internautów – stwierdzić, że wypłaty zostają wstrzymane.Przed nami “narodowe szczepienie” przeciw koronawirusowi. Kiedy ta bezprecedensowa w najnowszych dziejach Polski operacja się odbędzie, jakie wyzwania staną przed naszymi służbami, jak przekonać Polaków do szczepień?

Dzieci przyniosły koronawirusa ze szkół, od nich zarazili się rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, znajomi. I statystyki poszybowały - mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19, pediatra, immunolog, specjalista ds. szczepień.Rozmowa z dr nauk medycznych Anną Prokop-Staszecką, pulmonologiem i mikrobiologiem, która w krakowskim szpitalu Jana Pawła II kieruje oddziałem covidowym.– Według mnie na całkowitym lockdownie niewiele jest już do „ugrania”. Jako lekarzezakaźnicy zwracamy jednak uwagę na inne, bardzo niebezpieczne miejsce, o którym dość mało się mówi. To miejsce pracy – podkreśla prof. Jacek Wysocki, lekarz-zakaźnik i były rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studzi także entuzjazm w sprawie szczepionki Pfizera na koronawirusa, podkreślając, że choć mamy fragmentaryczne informacje, to nadal brak pełnych danych o preparacie.Kiedyś zażartował, że - gdy jedni szyli maseczki - on spisywał dane do arkusza. Ale wyszła z tego sprawa wagi państwowej... Wywiad z Michałem Rogalskim, zamieszkałym w Łodzi, autorem bazy danych na temat przebiegu epidemii koronawirusa w PolsceKardynał Stanisław Dziwisz po ostatnim reportażu w TVN24 mierzy się z oskarżeniami pod swoim adresem. Chodzi m.in. o tuszowanie afer obyczajowych w Kościele, ale też rzekome łapówki, jakie sekretarz papieża Jana Pawła II miał przyjmować od Legionistów Chrystusa oraz amerykańskiego byłego duchownego, kard. Theodore’a McCarricka, ukaranego za pedofilię. Jedna z ofiar McCarricka zeznała, że kard. Dziwisz za 10 tys. dolarów zorganizował prywatną audiencję u Jana Pawła II. Były metropolita krakowski zaprzecza zarzutom.Ksiądz wykorzystywał go seksualnie jako chłopca i nastolatka przez 9 lat. Siedzi za to w więzieniu. A Mariusz Milewski walczy z depresją, zbiera pieniądze na terapię i traci nadzieję na to, że coś się w Polsce zmieni.Jeśli Via Carpatia przetnie mokradła, to bezpowrotnie zniszczy siedliska wielu gatunków ryb, roślin, odpoczywających tutaj i żerujących stad ptaków oraz populację łosia, który przetrwał II wojnę światową jedynie tutaj - alarmuje rada naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego.