Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 16.10 POLSKA TIMES]

Twórcy prognoz rozwoju sytuacji epidemicznej są zgodni, że dzisiejsze poziomy wzrostów dziennej liczby zachorowań to niestety nie koniec. O szansie na wypłaszczenie epidemicznej krzywej będzie można mówić dopiero po przejściu przynajmniej części szkół na naukę zdalnąRekordowe statystyki z ostatnich dni sprawiły, że w rządzie przyspieszyły prace nad wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń i limitów spowodowanych epidemią koronawirusa.

Prawie co piąty Polak uważa, że żadnej pandemii nie ma. Rośnie w siłę cały ruch negacjonistów pandemii, zwanych też antycovidowcami, foliarzami czy wręcz covidiotami.To my, jako społeczeństwo, wybierzemy, którym scenariuszem idziemy. Wiosną pokazaliśmy, że da się zdusić epidemię, zobaczymy jak będzie jesienią. Ale powtarzam, to nasz wybór - mówi prof. Krzysztof Pyrć, mikrobiolog i wirusologO nadejściu drugiej fali naukowcy i lekarze mówili od dawna. Nie przewidzieli jednak, że uderzy tak szybko, jeszcze przed nadejściem epidemii grypy i z taką siłą.Nie potrafimy wytłumić epidemii. Możemy tylko się przed nią bronić, przemawiać ludziom do rozsądku, co jest słuszne. Jaki mandat trzeba by było nałożyć na rządzących, którzy nie wykonali swoich zadań w tym zakresie? – mówi poseł Andrzej Sośnierz.Trzymam kciuki za Hołownię i Trzaskowskiego. Ruszyłem z Nową Nadzieją. Bowiem interesuje mnie wprowadzenie myślenia do świata polityki. I chcę krzyczeć owartościach. Mam do zaoferowania unikalne w skali Polski doświadczenia. Nowa Nadzieja będzie samodzielną całością, albo częścią czegoś większego. To zależy od tego, czy ci, za których trzymam kciuki, mając nadzieję, że i oni nam sprzyjają, zrozumieją, że trzeba myśleć i rozmawiać - mówi Rafał Dutkiewicz, były prezydent WrocławiaMamy dziś dyskusję, a raczej kłótnię o LGBT, o konwencji stambulskiej, o gender, a papież Jan Paweł II wskazuje kierunki działania, daje odpowiedzi na nasze dzisiejsze problemy. I są one twórcze i konstruktywne, a nie tylko walcząco-polemiczno-obronne – mówi o. Maciej Zięba OP