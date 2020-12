Najnowsze wydanie "Polski": Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania [SPIS TREŚCI 11.12 POLSKA TIMES]

Najnowsze wydanie dziennika "Polska" już w kioskach! Zobacz, co przygotowaliśmy do czytania:

W Sejmie nie ma możliwości utworzenia innego rządu większościowego. Alternatywą są przedterminowe wybory. A one zakończyłyby się odsunięciem prawicy od władzy, i to na długie lata - mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii.Zawetowanie budżetu Unii i wyjście z Funduszu Odbudowy kosztowałoby Polskę kilkadziesiąt miliardów euro. Przyjęcie propozycji kompromisu uchroni nas przed tą perspektywą

Jak inaczej nazwać fakt, że krzyczy do opozycji z mównicy sejmowej, że powinna siedzieć w więzieniu, że to jest jej przyszłość. To są standardy białoruskie. Widzę czasami występującego byłego prezydenta Łukaszenkę, to bardzo podobny klimat agresywnego tonu w stosunku do opozycji – mówi Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy ObywatelskiejOkoło połowa Polaków deklaruje, że nie chce się szczepić przeciwko COVID-19. Powodem nie jest jakiś nagły wzrost popularności ruchów antyszczepionkowych, tylko coraz większy brak zaufania wobec deklaracji rządu i firm pracujących w szaleńczym tempie nad szczepionkamiJeszcze parę dni temu w Polsce zgony związane z SARS-CoV-2 dotyczyły 600 osób dziennie. Gdyby miały okazje zaszczepić się, to z tych 600 osób 570 w ogóle by nie zachorowało, bo już by miało komórki pamięci immunologicznej – mówi dr Krzysztof Kucharczyk, biotechnologNa początku tygodnia kamery światowych stacji telewizyjnych skierowane były na uniwersytecki szpital w brytyjskim Coventry, bo tam zaczęły się pierwsze masowe szczepienia przeciwko korona wirusowi.Nikt nie oczekuje od niego, aby cokolwiek robił, nie ma o co grać, nie jest niczym zmotywowany i nie ma drużyny, którą mógłby prowadzić. O kim mowa? O prezydencie Andrzeju Dudzie, którego ostatnio jakby nie ma. Media już od października pytają, gdzie podziała się głowa państwa, tym bardziej, że atmosfera w kraju jest bardziej niż napięta: protesty na ulicach, konflikty w Zjednoczonej Prawicy, problem z unijnym wetemMyślę, że każda kobieta zetknęła się z klasyczną manipulacją: podsadzaniem jej na piedestał i obdarowywaniem komplementami - tylko po to, żeby ją z niego zrzucić, kiedy oszust zdobędzie wszystkie interesujące go zasoby. Jemu chodzi o grę – Katarzyna Bonda mówi o swojej najnowszej książce „Miłość czyni dobrym”50 lat temu kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt przyjechał z wizytą do Warszawy. Przed pomnikiem Bohaterów Getta padł na kolana. Ten obraz stanowi do dziś niezapomniany moment w polsko-niemieckich stosunkach