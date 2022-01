Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (6.01.2022). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii? Newsroom 360

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

6.01.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @vonderleyen: Good exchange with @BioNTech_Group's Uğur Şahin.We discussed #Omicron and the effect it has on the pandemic. Moreover…. ".