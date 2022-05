Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (31.05.2022). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii? Redakcja online

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

31.05.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Przewodnicząca @vonderleyen: Cieszę się, że dzisiejszej nocy przywódcy co do zasady uzgodnili szósty pakiet sankcji. To ważny krok naprzód. Zgodziliśmy się też pracować nad mechanizmem, który zapewni Ukrainie nowy, wyjątkowy pakiet pomocy makrofinansowej o wartości do 9 mld euro. . ".