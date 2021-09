Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (30.09.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 30.09.2021

[email protected]: - Otwarta i szczera rozmowa z polskim Ministrem Spraw Wewnętrznych @KaminskiM o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Desperacja reżimu Łukaszenki jest jasna. Podobnie jak brak szacunku dla bezbronnych ludzi... https://t.co/0IDySWiapG

[email protected]: - Agresja reżimu Łukaszenki zasługuje na stanowczą i wspólną odpowiedź UE. Polska, jako silne państwo członkowskie UE, może pokazać, że zdolność do ochrony granicy można pogodzić z umiejętnością poszanowania podstawowych praw i obowiązków UE. https://t.co/YR3qxsvTgk

RT @Europarl_PL: Jakich zmian potrzebuje UE? Jaka jest najważniejsza rzecz, która powinna zmienić się w Europie? 🤔 🇪🇺 Członkowie paneli ob…

Już pojutrze premiera naszego komiksu „Paneuropa vs Covid-19” na @mfkig! Na naszym stoisku otrzymacie go bezpłatnie w 5 wersjach okładkowych. Ta jest dedykowana @umkatowice. Komiks będzie również dostępny w wersji elektronicznej 🇵🇱 i 🇬🇧 na stronie ➝ https://t.co/aQPN2jMPtr https://t.co/ykbsHbWXFT

RT @FRSEdukacji: IV Kongres Edukacji rozpocznie się o godzinie 12:00❗ Zapraszamy do oglądania transmisji LIVE: https://t.co/1yP0p8GH8c