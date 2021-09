Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (28.09.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

28.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawi艂 si臋 tweet: "馃嚨馃嚤馃嚜馃嚭 Komisja Europejska zatwierdzi艂a map臋 przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027. Regiony, kt贸re b臋d膮 si臋 kwalifikowa艂y do otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie ze zmienionymi wytycznymi, obejmuj膮 92,9% ludno艣ci kraju.#EUStateAid @RegioPoland. ".

艢ledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by by膰 na bie偶膮co z najwa偶niejszymi informacjami dotycz膮cymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raport贸w przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewn膮trz wsp贸lnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszcza膰 si臋 po Unii, zapowiedzi konkurs贸w unijnych i wiele innych ciekawych i wa偶nych informacji. Wiadomo艣ci Komisji Europejskiej z 28.09.2021

馃嚨馃嚤馃嚜馃嚭 Komisja Europejska zatwierdzi艂a map臋 przyznawania pomocy regionalnej w Polsce na lata 2022-2027. Regiony, kt贸re b臋d膮 si臋 kwalifikowa艂y do otrzymania regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie ze zmienionymi wytycznymi, obejmuj膮 92,9% ludno艣ci kraju. #EUStateAid @RegioPoland

RT @Europarl_PL: Bartek z Polski 馃嚨馃嚤 by艂 jednym z 200 uczestnik贸w ostatniego panelu obywatelskiego Konferencji w sprawie przysz艂o艣ci Europy鈥

RT @EUinWroclaw: Przewodnicz膮ca @vonderleyen wyrusza dzi艣 w odwiedziny do sze艣ciu pa艅stw Ba艂kan贸w Zachodnich 馃嚘馃嚤馃嚥馃嚢馃嚱馃嚢馃嚥馃嚜馃嚪馃嚫馃嚙馃嚘. Pierwszym przys鈥

Zastanawiasz si臋, czym jest Konferencja w sprawie przysz艂o艣ci Europy i jak wzi膮膰 w niej udzia艂? Na naszej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje oraz materia艂y instrukta偶owe, kt贸re pomog膮 Ci wsp贸艂uczestniczy膰 w dyskusji o UE. Sprawd藕 koniecznie. 猡碉笍 #CoFoE @Europarl_PL

RT @jwojc: Delivering a speech at #EUPollinatorWeek馃悵in an expert consultation workshop on 鈥淓U actions for pollinators in agricultural lands鈥

RT @vonderleyen: We work hand in hand to ensure a lasting recovery from the pandemic.

聽

#TeamEurope is on your side, with 430,000 doses don鈥

RT @vonderleyen: Delighted to start my visit to the Western Balkans in Albania. My message is clear: Albania鈥檚 future is in the EU.

聽

The鈥

RT @vonderleyen: Mul葲umesc @KlausIohannis and @florincitu. Romania鈥檚 #NextGenerationEU plan is an ambitious roadmap to recovery 鈥 and beyo鈥

RT @vonderleyen: 馃嚪馃嚧 Green light for Romania鈥檚 鈧29 billion recovery and resilience plan! Better energy efficiency, connectivity and digital鈥