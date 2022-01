Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (28.01.2022). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii? Newsroom 360

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

28.01.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Jeśli wszyscy zaszczepieni Europejczycy otrzymaliby dawkę przypominającą szczepionki przeciwko #COVID19, moglibyśmy uniknąć ok. 1 mln hospitalizacji. Do tej pory połowa osób dorosłych w UE przyjęła dawkę przypominającą. Szczepienia to nasza najlepsza ochrona. #SafeVaccines. ".