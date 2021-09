Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (27.09.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

27.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @vonderleyen: My #NextGenerationEU tour continues!I’m now off to Romania 🇷🇴 to see how the recovery takes hold on the ground.#NextGe…. ".

RT @vonderleyen: My #NextGenerationEU tour continues! I’m now off to Romania 🇷🇴 to see how the recovery takes hold on the ground. #NextGe…

RT @cinea_eu: We are talking about the priorities of the 2021 #CEFTransport call this morning at the virtual Info Day

RT @naturski: Polska jest trzecim największym odbiorcą środków unijnego instrumentu pożyczkowego SURE, służącemu ochronie miejsc pracy w cz…

RT @EUinWroclaw: Dziś Europejski Dzień Języków #EDLangs! Języki to dziedzictwo i różnorodność kulturowa naszej Europy! Mamy ponad 200 języ…

[email protected]: Aby pokonać COVID, wszyscy muszą być zaszczepieni. Europa od początku dzieli się szczepionkami, nawet w trudnych chwilach. Połowę szczepionek produkowanych w UE wysyłamy za granicę. Do tej pory 800 mln dawek. 500 mln wkrótce trafi do najbardziej narażonych krajów. https://t.co/4SuXmXx0vp

Drugi raport na temat #SURE potwierdza sukces instrumentu. Dzięki niemu w czasie pandemii około 1,5 mln Europejczyków uniknęło straty pracy. 🇪🇺 89,6 mld euro wypłacono 19 państwom UE.

🇵🇱 8,236 mld euro wypłacono Polsce, z czego finansowane były krajowe tarcze antykryzysowe.

RT @EUinWroclaw: W Światowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia czyli 29.09 zapraszamy na webinarium „Z Widokiem na niemarnowanie jedzenia”🥕…

RT @Europarl_PL: 🗓️ 3 dni

🫂 200 Europejczyków

🇪🇺 27 państw członkowskich UE 🔴Już o 14:00 oglądaj transmisję NA ŻYWO z panelu obywatelskieg…

PANEUROPA VS COVID-19 to komiks o solidarności Europejczyków w konfrontacji z pandemią. 🤝🇪🇺 Ideę powstania komiksu wspiera łódzki lekarz #TomaszKarauda, który pracował na oddziale covidowym. Teraz zachęca również do odwiedzenia @mfkig, gdzie egzemplarz otrzymacie bezpłatnie. https://t.co/ObvPDoIg2y

KE zaproponowała przepisy w sprawie uniwersalnej ładowarki. USB-C stanie się standardowym portem dla wszystkich smartfonów, tabletów, aparatów fotograficznych, słuchawek, głośników i konsoli do gier wideo. Oznacza to większą wygodę dla konsumentów i mniej odpadów. #DigitalEU

Dziś w Parlamencie Europejskim odbędzie się drugi panel obywatelski w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 200 losowo wybranych obywateli UE będzie dyskutować o demokracji, praworządności, bezpieczeństwie i zwalczaniu dyskryminacji. 👉 https://t.co/YB5WV3CmIj #CoFoE https://t.co/46G0MOi9zb

RT @KadriSimson: The increase in #energy prices, #FitFor55 package and energy transformation were among the main topics I discussed today i…

KE skierowała do TSUE sprawę przeciwko Polsce w związku z podważeniem niezależności krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji. Przedstawione przez Polskę wyjaśnienia w tej sprawie, zostały uznane przez KE za niezadowalające.