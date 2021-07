Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (26.07.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

Przysz艂o艣膰 Europy jest w Twoich r臋kach! 馃嚜馃嚭馃檶 Masz pomys艂, co mo偶e zrobi膰 UE w kwestii demokracji, zdrowia, klimatu lub innego obszaru? Opisz go na stronie Konferencji w sprawie przysz艂o艣ci Europy 馃憠 https://t.co/1dEbyBSZ4I @Europarl_PL @TeamEuropePL

Zapraszamy do zapoznania si臋 z poradnikiem ekologicznym 鈥濶asza przysz艂o艣膰 jest zielona鈥.

Jest to publikacja dla dzieci w wieku 10+ lat po艣wi臋cona ekologii i zmianom klimatycznym. Pokazuje, co robi #UE, by zminimalizowa膰 problem. Tematy nawi膮zuj膮 do Europejskiego Zielonego 艁adu.