Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (15.09.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

15.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: " [email protected] : - Wyroki #TSUE są wiążące i dbamy o to, by były wykonywane w każdym państwie członkowskim Unii. Prawo do niezawisłego sądownictwa, prawo do równości przed prawem – każdy, w całej Europie, musi mieć możliwość powoływania się na te prawa. #SOTEU . ".