Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (13.09.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

13.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Instrument #SURE to wyraz unijnej solidarności, który pomógł państwom UE chronić miejsca pracy. ✅ KE przekazała 19 państwom 94,3 mld € w formie pożyczek na wsparcie krajowych rozwiązań w zakresie pracy.✅ W 2020 r. środki z SURE pomogły utrzymać 25-30 mln miejsc pracy.#SOTEU. ".

Instrument #SURE to wyraz unijnej solidarności, który pomógł państwom UE chronić miejsca pracy.

✅ KE przekazała 19 państwom 94,3 mld € w formie pożyczek na wsparcie krajowych rozwiązań w zakresie pracy.

✅ W 2020 r. środki z SURE pomogły utrzymać 25-30 mln miejsc pracy.

#SOTEU

