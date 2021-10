Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (12.10.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

12.10.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "🇪🇺🇺🇦 Dziś w Kijowie odbędzie się 23. szczyt UE–Ukraina. Ze strony UE udział wezmą Przewodnicząca Komisji Europejskiej @vonderleyen i Przewodniczący Rady Europejskiej @eucopresident. Ukrainę będzie reprezentować Prezydent @ZelenskyyUa. . ".

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 12.10.2021

🇪🇺🇺🇦 Dziś w Kijowie odbędzie się 23. szczyt UE–Ukraina. Ze strony UE udział wezmą Przewodnicząca Komisji Europejskiej @vonderleyen i Przewodniczący Rady Europejskiej @eucopresident. Ukrainę będzie reprezentować Prezydent @ZelenskyyUa. https://t.co/QpzfGDUW5L

RT @EUinWroclaw: 15 🇵🇱 miast podpisało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. @helenadalli, komisarz ds. równości K…

RT @JacekWasikEU: Dzisiaj w Poznaniu włodarze i włodarzynie 15 polskich miast podpisali Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn, gwaran…

RT @EUinWroclaw: Dziś w Poznaniu ceremonia podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Obecny na uroczystoś…

RT @Europarl_PL: 🇪🇺 👩‍⚕️ Co Unia Europejska robi dla naszego zdrowia? Obejrzyj pierwszy spot w ramach kampanii informacyjnej Biura PE w Pol…

Na konferencji inaugurującej 19. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021 KE podsumowała pomoc udzieloną w ramach #REACTEU. W ciągu 4 miesięcy zatwierdzono 34,1 mld euro wsparcia i wypłacono 3,5 mld euro dla regionów i miast w UE. 🇪🇺 → https://t.co/ErwGqeJugJ #EURegionsWeek https://t.co/uZ4tJUgVSo

Masz 18 lat i jesteś obywatelem UE? 🇪🇺 Inicjatywa #DiscoverEU umożliwi Ci podróż po Europie. Zgłoś swój udział w konkursie! Laureaci otrzymają od UE bilety na podróż. 🎫🚆 🗓️ Zgłoszenia przyjmowane są od 12 do 26 października 2021 r. Sprawdź szczegóły. ↓ #EUYearOfRail

"Powoli zwyciężamy, ale po to, żebyśmy zwyciężyli – tak jak w komiksie zwyciężyli pozytywni bohaterowie – my musimy też zrobić swoje, czyli (...) szczepić się – powiedział Sebastian Rysz z @EUinPL na @mfkig. Komiks "Paneuropa vs COVID-19" do pobrania 👉 https://t.co/wfm1XdDlZ3 https://t.co/RU1XC7eLCP

RT @TeamEuropePL: Zapraszamy na wykład: p. Rafała Szyndlauera Temat:

Drugi raport Komisji Europejskiej na temat praworządności w państwach…

RT @GuzVetterEU: Serce Europy bije dzis w Warszawie #ZostajeWUnii #zostajeMYwUE #Warszawa https://t.co/s0oxpzTvcr

RT @EUinWroclaw: 🇵🇱❤️🇪🇺 #EUandME #UniaToMy https://t.co/lINUhKBpMd

W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypominamy o działaniach UE na rzecz poprawy dostępu do opieki psychiatrycznej:

☑️ Wspieranie reformy systemu opieki zdrowotnej.

☑️ Wspieranie projektów mających na celu zapobieganie depresji i samobójstwom. ➝ https://t.co/ZG1fYyVSiD https://t.co/HYao33jtyo

Konkurencyjność jest kluczem do sukcesu dla MŚP, którym przydają się umowy #EUTrade. Dzięki obniżonym taryfom celnym, wynikającym z umów handlowych, przedsiębiorstwa z UE 🇪🇺 mogą konkurować na rynkach od Serbii po Singapur. #Access2Markets 👉 https://t.co/xSU7apYCvz https://t.co/mEJEeLFULf

RT @jwojc: Liczba gospodarstw rolnych z hodowlą zwierząt w latach 2010 - 2020 zmniejszyła się w Polsce z 914 do 574 tysięcy. W ciągu 10 lat…

RT @GuzVetterEU: Ministrowie Francji i Niemiec @JY_LeDrian @HeikoMaas: Kazde panstwo #EU jest zobowiazane do respektowania wspolnych wartos…

RT @EUinWroclaw: Pozdrawiamy ze Szczecina! Jesteśmy na kolejnym oddolnym wydarzeniu Konferencji w sprawie przyszłości Europy pt „Girls of…

RT @vonderleyen: I welcome today’s agreement on global tax reform.



It is a major step forward in making our global tax system fairer.



T…

RT @YlvaJohansson: My doorstep before the #JHA @EUCouncil:

➡️ #Afghanistan

➡️ #MigrationEU

➡️ #CSA online I also answered Qs on reports…

RT @vonderleyen: Energy prices are rising globally. Gas prices almost doubled compared to 2020 and producers are not increasing supplies…

RT @MRiRW_GOV_PL: 🆕️O wpływie wzrostu cen energii na rolnictwo rozmawiali dziś: minister rolnictwa i rozwoju wsi @GrzegorzPuda i komisarz U…