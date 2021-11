Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (10.11.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii? Newsroom 360

Najnowsze informacje Komisji Europejskiej Konrad Kozłowski

10.11.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @HorizonEU: 🇵🇱 Tomorrow is #PolandNationalDay! Obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości! 🎉Let's celebrate with some R&I fun facts.💡…. ".