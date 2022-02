Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (10.02.2022). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

10.02.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @jwojc: Trwa posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi z moim i Pana Premiera @MorawieckiM udziałem.🎥Transmisja:https://t…. ".

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 10.02.2022

RT @jwojc: Trwa posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi z moim i Pana Premiera @MorawieckiM udziałem. 🎥Transmisja: https://t…

Inwestycje w czystą energię przynoszą korzyści Polakom i polskiej gospodarce: 🔸 zdrowie i poprawa jakości powietrza,

🔹 mniejsza zależność od importu paliw kopalnych,

🔸 modernizacja polskich elektrowni,

🔹 zmniejszenie emisji CO2,

🔸 zapobieganie skutkom zmian klimatu.

@Yaneas_PL @Sz_Borginon To prawda, że grafika z reklamy odnosi się do kosztów produkcji, ale może być myląca dla odbiorców, którzy mogą ją nadinterpretować i odnosić do ceny końcowej, którą widzą na fakturze. Naszą intencją było rzetelne odniesienie się do stwierdzeń, które znalazły się w reklamie.

@Yaneas_PL @Sz_Borginon Nasza grafika wyjaśnia, co konkretnie składa się na cenę na fakturze za prąd i że znaczna część tego rachunku składa się z kosztów przesyłu, podatków krajowych i innych opłat.

@RafalPytko @jmpandera To prawda, że grafika z reklamy odnosi się do kosztów produkcji, ale może być myląca dla odbiorców, którzy mogą ją nadinterpretować i odnosić do ceny końcowej, którą widzą na fakturze. Naszą intencją było rzetelne odniesienie się do stwierdzeń, które znalazły się w reklamie.

@MarcinL39 To, co winduje ceny energii w Polsce to nie ETS, ale rosnące koszty utrzymania starej infrastruktury, w szczególności elektrowni węglowych. Środki z ETS mogłyby być wykorzystane na modernizację polskiej energetyki.

@InclitusRegnum Na rachunek składają się koszty energii i dostaw, sieć, podatki. To są informacje, które dostawca podaje na każdej fakturze.

RT @RegioPoland: Co 3⃣ lata mierzymy puls w regionach i miastach UE 🇪🇺 Jak się rozwijają ? Czy zmiany idą we właściwym kierunku? W jaki s…

Polityka unijna nie jest odpowiedzialna za 60% Twojego rachunku za prąd. Przeciwnie, znaczna część tego rachunku składa się z kosztów przesyłu, podatków krajowych i innych opłat. Pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie trafiają do Brukseli, tylko do polskiego budżetu.

Populacja Europy zmniejsza się i starzeje. Do 2070 r. Europa będzie domem zaledwie dla ok. 4% ludności świata. Co możemy z tym zrobić? Jakie działania podejmują instytucje UE, krajowe i samorządowe? Poznaj wnioski z debaty z cyklu "Rozmowy o Europie" 👉 https://t.co/peMyTToJxo https://t.co/XlJLOioznK

RT @RegioPoland: Najtańsza energia to taka, za którą nie musimy płacić.

Chcąc obniżyć rachunki za gaz i prąd o kilkadziesiąt % postawmy na…

RT @jwojc: Na posiedzeniu Rady Ministrów UE d/s rolnictwa w Strasburgu wszystkie państwa UE poparły koncepcję rolnictwa węglowego, przedsta…

10 lutego o 10:00 poznamy nazwiska zwycięzców w konkursie dla młodych tłumaczy #JuvenesTranslatores, którego ideą jest propagowanie nauki języków obcych. W tym roku wzięło w nim udział 3000 uczniów z blisko 700 szkół w całej UE. 🇪🇺

🔴 Transmisja na żywo 👉 https://t.co/6ePMcY66Aa https://t.co/B9RVVwdksg

RT @Europarl_PL: 1/5 📊 🇪🇺 #Eurobarometr: Z najnowszego badania Eurobarometru wynika, że 84% Polaków uważa, że Polska 🇵🇱 skorzystała na czło…

Komisja Europejska zaproponowała dziś ustawę o chipach #EUChipsAct, aby stawić czoła niedoborom półprzewodników i wzmocnić przywództwo technologiczne Europy. Dzięki niej wzmocnimy konkurencyjność i będziemy mogli łatwiej osiągnąć cyfrową oraz ekologiczną transformację.

RT @vonderleyen: The #EUChipsAct is a plan to make Europe a leader in the chips market. We have a very clear target: by 2030, 20% of the…

Mikrochipy są wszędzie – w smartfonach, skuterach elektrycznych, pociągach. Jednak wciąż jest ich za mało. Z europejską ustawą o chipach chcemy opracować strategię, której celem będzie stworzenie najnowocześniejszego europejskiego ekosystemu chipów, w tym produkcji.

#EUDataCrunch

RT @prezydentpl: W sytuacji zagrożenia ze wschodu Zachód musi zachować jedność. 📸 Spotkanie Prezydenta 🇵🇱@AndrzejDuda z Przewodniczącą KE…

[email protected]: Omówiliśmy również cel, jakim jest posiadanie w Polsce solidnego systemu sądownictwa, zgodnego ze standardami UE. https://t.co/YrchM1WWu0

[email protected]: Dobra rozmowa z Prezydentem

@AndrzejDuda o kwestii bezpieczeństwa i rozbudowie militarnej Rosji. Koordynujemy naszą gotowość, w tym w zakresie dostaw energii i sankcji, które są odpowiedzią na dalszą eskalację. https://t.co/AHNRaIQzLa

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!