Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (10.01.2022). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

10.01.2022 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "Wolne media są kamieniem węgielnym demokracji. Dziś rozpoczynamy otwarte konsultacje publiczne na temat przyszłej europejskiej ustawy o wolności mediów, którą ogłosiła Przewodnicząca KE @vonderleyen w orędziu o stanie UE. Szczegóły 👉 #EUHaveYourSay . ".

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 10.01.2022

Wolne media są kamieniem węgielnym demokracji. Dziś rozpoczynamy otwarte konsultacje publiczne na temat przyszłej europejskiej ustawy o wolności mediów, którą ogłosiła Przewodnicząca KE @vonderleyen w orędziu o stanie UE. Szczegóły 👉 https://t.co/e3jFY9x8Qz #EUHaveYourSay https://t.co/qlGKNuG0Ia

RT @Europarl_PL: 📲 💻 Już dziś ok. 1⃣4⃣:3⃣0⃣ Komisja Europejska przedstawi posłom do PE z komisji @EP_SingleMarket swój wniosek ws. przepisó…

RT @jwojc: Dziś wszystkie oczy i uszy skierowane są na krajowe plany strategiczne, które bezpośrednio zdecydują o przyszłości rolnictwa.…

RT @EU_Commission: Dziękujęmy 🇵🇱 Warszawo! Thank you Warsaw for hosting the third Citizens' Panel! Want to join the citizen-led debate o…

RT @GuzVetterEU: Pracowity dzien dla uczestnikow warszawskiej debaty na temat przyszlosci Europy #CoFoE @EUinPL @Europarl_PL @coenatolin .…

Dziś ostatni dzień panelu obywatelskiego w #Warszawa. Uczestnicy rozmawiają o:

🌍 zmianach klimatu

🏥 zdrowiu

🏞️ środowisku 🔴 O 10:100 oglądaj na żywo prace panelu na stronie #CoFoE 👉 https://t.co/r2kJKhEAKg #PrzyszłośćJestTwoja https://t.co/w2nDiKt33b

RT @EU_Commission: We are at @coenatolin in 🇵🇱 Warsaw following the third Citizens’ Panel of the Conference on the Future of Europe. Afte…

RT @coenatolin: A sunny morning welcomed the 2nd day of the European Citizens' Panel. Safety first: all participants and staff are required…