Najnowsze wiadomości z Poznania - 31.01.2022. Co dzieje sie w mieście?

Niewidzialna Ulica to jedno z 3 miejsc w Polsce i jedyne w Poznaniu, gdzie dowiesz się jak to jest nie widzieć świata, tylko czuć go, zrozumieć i dotykać.🖐 Dziś w ramach 30. Finału WOŚP, który odbywa się pod hasłem "Przejrzyj na oczy" miejsce to odwiedził prezydent Jacek Jaśkowiak. Wy również wpadajcie na Łazarz, by poznać tych wspaniałych ludzi i ich działalność! ❤