Najnowsze wiadomości z Poznania - 24.02.2022. Co dzieje sie w mieście?

Prezydent Jacek Jaśkowiak wspólnie ze Starostą Poznańskim i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego powołuje zespół koordynujący pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając z terenów objętych wojną przybędą do Poznania. Utworzą go przedstawiciele tych jednostek, których zadaniem będzie diagnozowanie potrzeb Ukraińców i wskazywanie rozwiązań oraz działań, które będą odpowiedzią na obecną sytuację - w zakresie wsparcia edukacyjnego, bytowego, czy transportu rodzin z terenów objętych działaniami wojennymi. Współdziałamy na poziomie samorządów, by reagować na rozwój wydarzeń.