Najnowsze wiadomości z Poznania - 17.01.2022. Co dzieje sie w mieście?

Zmiany w organizacji ruchu, nowe inwestycje, atrakcje, imprezy i akcje, w których warto wziąć udział. Te wszystkie informacje uciekają czasem w szumie informacyjnym, dlatego u nas znajdziesz najważniejsze posty Urzędu Miasta Poznań. Sprawdź, co ważnego dzieje się w mieście.

Najnowsze informacje z poznańskiego urzędu

Skoro dzisiaj Blue Monday (określenie najbardziej depresyjnego dnia w roku), to musimy Wam przypomnieć najbardziej uśmiechnięte zdjęcie, jakie kiedykolwiek tu opublikowaliśmy.😉

Zabieramy Was dziś na wirtualną wycieczkę do świeżo wyremontowanego gmachu Biblioteka Raczyńskich. 😍 Wciąż trwają procedury odbiorcze, dlatego weszliśmy tam w drodze wyjątku, ale lada moment budynek będzie służył mieszkańcom. Podczas remontu Starego Rynku właśnie tam odbywać się będą śluby cywilne. Remont przywrócił przedwojenny blask wnętrzom gmachu.👏 Zresztą, zobaczcie sami!

Dziś trafiliśmy do Psiego Nieba! 😍 A dokładnie na Cytadelę, gdzie trenowały Golden Retriever WOŚP w Poznaniu, po to by za 2 tygodnie dzielnie kwestować podczas 30. WOŚP w Poznaniu. 👌 Spójrzcie tylko na te mądre, umorusane i szczęśliwe mordki! 🐶