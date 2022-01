Najnowsze wiadomości z Poznania - 14.01.2022. Co dzieje sie w mieście?

Najnowsze informacje z UM Poznań

Dużymi krokami nadchodzi termin płatności za odpady do Urzędu Miasta Poznania.🧐 Jeżeli nie otrzymałeś indywidualnego numeru rachunku bankowego, wyjątkowo dokonaj płatności na ogólny numer rachunku podany na stronie www.poznan.pl/odpady. Pamiętaj‼ W kolejnym miesiącu dokonaj płatności już na indywidualny numer rachunku. Termin płatności to 15 stycznia 2022, jednakże jest to sobota, więc za ostatni moment na wpłatę uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy, czyli 17 stycznia 2022 r.

Wpadliśmy dzisiaj do Palmiarnia Poznańska!🌿 Zobaczcie, jak jest tam cudownie zielono oraz ciepło! Co przy aktualnej pogodzie jest dosyć atrakcyjnym aspektem.😉 Wpadajcie do palmiarni w weekend i przekonajcie się o tym sami.

Czas na podsumowanie trzeciej edycji akcji "Zgotujmy razem trochę dobra"💪. Po raz kolejny udało nam się podzielić ogromną ilością dobra z osobami, którego tego potrzebowały. W ramach akcji przygotowano 513 pełnowartościowych posiłków!😱 Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wszyscy, którzy zdecydowali zaangażować się w cudowną akcję! Restauracje, które przygotowały posiłki👏 Bistro Literka | Bombay Grillz | Cafe Bajka W.Mendel | Canteen Am Am | Restauracja Hotel Focus | Kuchnia Dniestrzańska | Lizawka | Restauracja Maltańska | P.H.U Barbara Bober | Mafioła &pizzeria&ristorante&caffe | Podyplomówka | Powozownia | RAUT Hotel Restauracja Catering Eventy | Whiskey in the Jar Stary Browar Poznań | Whiskey in the Jar Poznań Organizatorzy wydarzenia👍 IT.integro - sponsor wydarzenia MOPR Poznań LUCKYYOU Pogotowie Społeczne Poznan.travel Miasto Poznań