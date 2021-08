Najnowsze wiadomości (4.08.2021) UOKiK. Co każdy klient powinien wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

Spłaciłeś pożyczkę przed terminem? Masz prawo do zwrotu części prowizji i innych opłat. Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał spółkę @Provident_PL do zmiany sposobu rozliczeń z byłymi i obecnymi klientami. Przeczytaj o decyzji ➡️ https://t.co/pHW563dCsF #pożyczki #finanse https://t.co/rqfDkhwdWF

Kupujesz nowe klocki hamulcowe lub wymieniasz lusterko? Pamiętaj, że w przypadku zakupów internetowych masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Co radzimy ⤵️ https://t.co/1gED9jUVBL

Kupujesz taśmy lub liny holownicze? Zapoznaj się z oznakowaniem produktu, jeśli jest ono niedokładne, niepełne i niestaranne, bądź ostrożny. Sprzeczne informacje bezpośrednio na produkcie i w instrukcji użytkowania powinny wzbudzić podejrzenia. Zerknij co radzimy ⤵️ https://t.co/YAcP8hbTDu

Reklamacja wadliwego towaru? Zgłoś ją do sprzedawcy i opisz, na czym polega wada. https://t.co/Ps2N2htI0w

#InspekcjaHandlowa skontrolowała różne elementy wyposażenia samochodów, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Były to linki holownicze, akumulatory i części samochodowe oraz opony ➡️ https://t.co/aHlMEaHevt https://t.co/40npfrvByj

Wakacje w pełni, a ty piszesz pracę doktorską? Zgłoś ją do konkursu Prezesa #UOKiK i wygraj 8, 5 lub 3 tys. zł. Odpocznij po pracowitych wakacjach... 😉

Kupując na wyprzedażach w innych krajach #UE, konsumentom przysługują te same prawa, co w Polsce.

W razie kłopotów w sprawach transgranicznych, które dotyczą sprzedawców z obszaru UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii zgłoś się do @ECCPoland.

https://t.co/rywrFldRF5