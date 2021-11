Najnowsze wiadomości (3.11.2021) UOKiK. Co każdy klient powinien wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

Do #UOKiK trafiło wiele skarg od konsumentów, którzy byli przekonani, że płacą za jeden przejazd hulajnogą, tymczasem z ich konta cyklicznie są pobierane opłaty https://t.co/GbV0aaRa9P

Każdy, kto ma #kredyt konsumencki, może go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca musi obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu. #Kalkulator na stronie #UOKiK ➡️ https://t.co/0kP7C9X10q pomoże ci orientacyjnie wyliczyć, ile możesz odzyskać od instytucji pożyczkowej https://t.co/3JLXQX6o19

W efekcie podjętych przez #UOKiK działań już 17 banków prawidłowo rozlicza się z konsumentami, którzy wcześniej spłacili #kredyt konsumencki. Do wytycznych Urzędu stosuje się też 12 banków spółdzielczych, które objęliśmy badaniem. https://t.co/KToQ3VD95A

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję zobowiązującą wobec Banku Pocztowego w sprawie rozliczenia wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich, natomiast Plus Bank dostosował się do wytycznych Urzędu już w trakcie postępowania wyjaśniającego https://t.co/4jKqHKnnQJ

Na skutek działań Prezesa #UOKiK Bank Pocztowy i Plus Bank dołączyły do instytucji prawidłowo rozliczających się z konsumentami, którzy przed terminem spłacili pożyczki. 👉https://t.co/vi3Beg0VdF

Przedsiębiorca PARTNER TELE .COM powiadomił Prezesa #UOKiK, że słuchawki douszne marki BLUE STAR Audio Headset JM36e stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego z uwagi na znaczne przekroczenie zawartości ołowiu i kadmu. Więcej informacji ▶️https://t.co/7injhwXOuh https://t.co/uf2fIOS4k0

W porównaniu do wcześniejszych kontroli czujników liczba nieprawidłowości jest mniejsza. Poprzednio skierowaliśmy do badań 7 modeli czujników czadu, z czego wszystkie były kwestionowane z uwagi na niewłaściwe zadziałanie progów alarmowych.

Czy jesteśmy odpowiednio chronieni przed „cichym zabójcą”? Detektory tlenku węgla to urządzenia do użytku domowego, które zaalarmują nas, gdy w pomieszczeniu pojawi się czad. Jest bezbarwny i bezwonny – dlatego trudno wykryć go samodzielnie. 🔗 https://t.co/ik2X4jhRjh https://t.co/C22hXZu9DA